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Продавцы на Ozon будут платить за отказ покупателей от товаров

«Ведомости»: Ozon начнет взимать плату с продавца за отказ покупателя от товара
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Максим Богодвид/РИА Новости

Маркетплейс Ozon меняет условия оферты для продавцов — при невыкупе товара и отмене заказа с них будут удерживать расходы на услуги курьеров. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на обновленные правила, опубликованные во внутреннем портале компании для селлеров.

Раньше продавец оплачивал «последнюю милю» (услуги доставки товара до пункта выдачи заказов, постамата или курьером до покупателя) только в случае успешной продажи.

Согласно новым правилам, чем меньше процент выкупа товаров у продавца, тем больше издержек на оплату курьеров он понесет. Ранее это оплачивал сам маркетплейс.

До этого сообщалось, что Wildberries и Avito выступили против обязательной аутентификации продавцов на российских маркетплейсах через портал «Госуслуги». В компаниях заявили, что эта мера заблокирует международное развитие онлайн-торговли.

Ранее сообщалось, что россияне ждут снижения цен из-за возвращения зарубежных брендов.

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