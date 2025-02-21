Россиян предостерегли от покупки валюты в панике

Покупка валюты в состоянии паники обычно приводит к негативным последствиям, рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в беседе с телеканалом RT.

Как отметил Сидоров, в обменниках повышают курсы на фоне ажиотажа, а спред между покупкой и продажей увеличивается — в результате приобретение валюты становится крайне невыгодным.

Инвестор отметил, что резкий всплеск спроса провоцируют кредитные организации и обменники завышать курсы продажи, а спекулянты извлекают выгоду из неопределенности на рынке.

Накануне экономист Михаил Беляев, комментируя возможность покупки американской валюты на фоне ее падения к рублю, сообщил, что покупать доллар в настоящее время можно только в расчете на долгосрочную перспективу и оценивая все сопряженные с этим риски.

20 февраля Telegram-канал SHOT написал, что в России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдается ажиотаж.

В этот же день стало известно, что официальный курс доллара от Центробанка опустился ниже 90 рублей впервые с сентября прошлого года. Официальный курс рубля на пятницу, 21 февраля, составил 88,51 рубля.

Ранее в Госдуме оценили, как долго курс доллара будет падать.