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Эксперт заявил, что БРИКС может создать платежные механизмы, не зависящие от доллара

Профессор Кумо: БРИКС может создать не зависящие от доллара платежные системы

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Максим Богодвид/РИА Новости

Страны БРИКС могут создать платежные механизмы, не зависящие от доллара и SWIFT. Об этом директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо, слова которого передает РИА Новости.

Он отметил разницу в экономических уровнях стран-участниц БРИКС, из-за чего объединение в обозримом будущем не сможет создать собственную валюту. При этом профессор допустил возможность создания платежных механизмов, не зависящих от доллара и SWIFT.

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии.

По словам политолога Дмитрия Коваленко, участники конференции обсудят вопросы углубления экономического сотрудничества и преобразования международной финансовой системы. Он напомнил, что недавно Россия представила альтернативную платежную систему для стран — участниц БРИКС, основанную на использовании национальных валют и формировании сети взаимосвязанных коммерческих банков.

Ранее стало известно, зачем страны отказываются от доллара.

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