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Россияне рассказали, сколько планируют потратить на Масленицу

Почта Банк: почти треть россиян планируют потратить на Масленицу до 1 тыс. руб.
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Почти треть — 32% — россиян готовы потратить на блины в масленичную неделю до 1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Почта Банком в преддверии Масленицы, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Еще 27% россиян намерены выделить на эти цели до 500 рублей, а 24% — до 300 рублей. Также 14% запланировали расходы до 2 тыс. рублей, а 3% — свыше этой суммы.
 
69% опрошенных не планируют покупать блины в кафе и ресторанах, а предпочитают готовить сами. При этом 31% будут печь блины на двоих. 21% — на троих, чуть меньше (20%) на четверых, 19% — на пятерых. Еще 9% рассчитывают на одного.
 
Печь блины один раз за всю праздничную неделю будут 45% опрошенных, два или три раза — 44%, выпекать их каждый день планируют 7% респондентов. А 4% россиян рассказали, что купят уже готовые блины. В топ-5 предпочтений по начинкам вошли сметана, сыр и ветчина, варенье, красная икра, а также мед. 
 
При этом 46% россиян не отмечают Масленицу, но пекут блины. 40% считают ее праздником, и 7% из них поедут на массовые гуляния в ближайшие пригороды, а 3% отправятся в соседние регионы. Большинство же, 90%, отметят Масленицу дома. 
 
14% рассказали, что вовсе равнодушны к Масленице. Так, 47% считают, что это устаревшая традиция, 24% не любят блины. 16% называют ее языческим праздником, а у 13% опрошенных отсутствует свободное время. 

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян. Масленица в России пройдет с 24 февраля по 2 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что россияне перед праздниками начали активно скупать обручальные кольца.

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