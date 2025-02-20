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Россияне перед праздниками начали активно скупать обручальные кольца

ЮMoney: в феврале в РФ на 23% увеличился спрос на обручальные кольца
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Shutterstock

В России выросли продажи обручальных колец – в первую половину февраля спрос на них подскочил на 23%. Такие показатели могут быть связаны с предстоящими праздниками, на фоне приближения которых продажи ювелирной продукции в целом подросли, передает 360.ru со ссылкой на исследование аналитиков кошелька ЮMoney и ювелирного бренда Sokolov.

Популярность ювелирных украшений традиционно растет не только перед 14 февраля – на продажах сказываются День защитника Отечества и Международный женский день, отмечают эксперты. По их данным, средний чек за первые две недели февраля на эту статью расходов вырос на 17% до 9666 рублей.

Наиболее популярными у россиян ювелирными украшениями стали браслеты (рост на 33% по сравнению с 2024 годом). Далее следуют кольца (23%) и серьги (13%). Причем лидируют украшения из красного и белого золота, но востребованными остаются и серебро, желтое золото. Самой популярной вставкой стал бриллиант (33%).

Чаще других обручальные кольца в первые недели февраля приобретали жители пяти российских городов — Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Самары. А вот самую большую покупку на чек в 30 206 рублей совершили в Сочи. Москва и Петербург заняли второе и третье места (22 700 рублей и 22 300 рублей).

Ранее стал известен самый популярный бренд ювелирных украшений среди россиян в 2024 году.

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