В Яндексе сообщили о рекордном росте продаж «ТВ Станций» в 2024 году

Четвертый квартал показал сильные продажи умных устройств и smart TV c Алисой. За этот период было продано 1,9 млн устройств с Алисой, годовые продажи достигли 4,7 млн девайсов. При этом только в декабре было активировано более миллиона новых станций с Алисой, что является абсолютным рекордом для компании.

Продажи умных телевизоров показали рекордный рост: за год они выросли в 4,5 раза. В компании отметили, что вместе со smart TV Яндекс продолжает развивать и второе бизнес-направление, связанное с ТВ — продажи устройств на собственной операционной системе YaOS. Так, количество активных устройств с операционной системой YaOS и YaOS X превысило 4,7 млн в месяц.

Руководитель направления Алисы и умных устройств Сергей Мельник подчеркнул, что последние семь лет Яндекс активно инвестировал в расширение линейки умных устройств и развитие Алисы, что помогло создать устойчивую бизнес-модель.

«Год назад мы дополнили ее подпиской на ассистента с ежемесячными платежами, что укрепило наши позиции и открыло новые возможности для масштабирования», — сообщил он.

Напомним, Яндекс развивает умные устройства с виртуальным ассистентом Алиса с 2018 года. Всего с начала продаж умных устройств Яндекса было продано более 14 млн единиц. В настоящий момент линейка умных устройств Яндекса представлена 6 моделями умных колонок, 4 моделями smart TV, а также ассортиментом устройств для умного дома.

Кроме того, согласно данным, раскрытым в финансовой отчетности за 2024 год, на конец декабря число подписчиков расширенной опции Алисы Про достигло 2 миллиона человек.