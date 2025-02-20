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Названа самая дорогая компания Рунета

Forbes: Яндекс стал лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета в 2024 году
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Depositphotos

Яндекс занял первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по итогам 2024 года, пишет журнал Forbes.

По данным издания, стоимость учрежденной в 2000 году компании составила $16,4 млрд.

Второе место заняла компания Ozon, которую оценили в $8 млрд. Третьей наиболее дорогой компанией стал интернет-ритейлер Wildberries ($6,6 млрд). В топ-5 вошли также интернет-сервис Avito ($4,6 млрд), разработчик ПО Cloud.ru ($2,3 млрд).

Кроме того, в рейтинг попала компания по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» ($1,8 млрд), интернет-сервис HeadHunter ($1,8 млрд), разработчик ПО «СКБ контур» ($1,8 млрд), разработчик ПО 1С ($1,7 млрд) и разработчик ПО «Леста игры» ($1,5 млрд).

На прошлой неделе «Яндекс» представил второе поколение телевизоров под брендом «ТВ Станция» с QLED-экраном и улучшенной оптимизацией изображения с помощью ИИ. Модель «ТВ Станция QLED» представлена в четырех вариантах диагонали: 43, 50, 55 и 65 дюймов и предлагается по цене от 49,9 до 84,9 тыс. руб. в зависимости от размера, говорилось в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Ранее была названа самая дорогая компания в мире.

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