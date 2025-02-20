Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы по безопасной оплате счетов ЖКУ

Эксперт по кибербезопасности Седов: QR-коды на квитанциях могут быть опасны
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

QR-коды, размещенные на квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), могут использовать мошенники, напомнил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с порталом MSK1.RU.

По словам Седова, при оплате счета потребитель может просканировать QR-код на квитанции, который автоматически перенаправляет его в банковское приложение. Однако, если квитанция поддельная — деньги поступят на счет мошенникам, а не управляющей компании.

Как подчеркнул эксперт, бывают случаи, когда потребитель годами платит аферисту, а управляющая компания начисляет долги. Седов отметил, что избежать обмана можно, проверив реквизиты организации, на чей счет поступают деньги.

В первой половине февраля генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин предупредил, что перед тем, как оплатить счет жилищно-коммунальных услуг, используя полученную по почте квитанцию, следует сверить ее с квитанцией в личном кабинете управляющей компании.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами