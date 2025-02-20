Россиянам дали советы по безопасной оплате счетов ЖКУ

Эксперт по кибербезопасности Седов: QR-коды на квитанциях могут быть опасны

QR-коды, размещенные на квитанциях об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), могут использовать мошенники, напомнил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с порталом MSK1.RU.

По словам Седова, при оплате счета потребитель может просканировать QR-код на квитанции, который автоматически перенаправляет его в банковское приложение. Однако, если квитанция поддельная — деньги поступят на счет мошенникам, а не управляющей компании.

Как подчеркнул эксперт, бывают случаи, когда потребитель годами платит аферисту, а управляющая компания начисляет долги. Седов отметил, что избежать обмана можно, проверив реквизиты организации, на чей счет поступают деньги.

В первой половине февраля генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин предупредил, что перед тем, как оплатить счет жилищно-коммунальных услуг, используя полученную по почте квитанцию, следует сверить ее с квитанцией в личном кабинете управляющей компании.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ.