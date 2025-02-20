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ФАС устроит проверку в «Светофоре»

«Коммерсантъ»: ФАС устроит проверку в отношении сети магазинов «Светофор»
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Keleny/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) устроит проверку в отношении сети магазинов «Светофор». С просьбой о проверке к ФАС обратился депутат Государственной думы Сергей Лисовский, передает газета «Коммерсантъ».

По словам парламентария, «Светофор» заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры, что позволяет минимизировать финансовые риски. На поставщиков перекладывается ответственность по утилизации нереализованных продуктов.

Лисовский считает, что такие действия могут противоречить антимонопольному законодательству.

ФАС уже поручила своим региональным подразделениям начать инспекционные мероприятия.

12 февраля сообщалось, что Роспотребнадзор нашел в магазинах «Светофор» в Москве насекомых и грызунов. Как минимум в четырех торговых точках отсутствовала защита от крыс.

17 февраля Бутырский районный суд приостановил работу сразу двух магазинов сети «Светофор» из-за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал проверку инцидента с металлом в зефире из «ВкусВилла».

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