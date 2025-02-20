Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заметили тенденцию к удешевлению гречки

«Чек Индекс»: гречка дешевеет в России второй год подряд
close
Shutterstock/FOTODOM

Гречневая крупа дешевеет в России второй год подряд из-за рекордных урожаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Благодаря рекордному урожаю 2022–2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время», — указано в исследовании.

В отличие от цены, число покупок на гречку растет, и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 5%. По мнению аналитиков, цена на гречку падает из-за сочетания двух факторов — большого предложения из-за хорошего урожая и хороших запасов.

19 февраля ФАС напомнила торговым сетям о недопустимости навязывания допусловий поставщикам.

В ФАС пояснили, что после отмены выплаты денежного вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%. Кроме того, ретейлеры начали снижать объем закупки такой продукции.

Ранее была названа крупа, помогающая организму бороться с воспалением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами