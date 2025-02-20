В России заметили тенденцию к удешевлению гречки

Гречневая крупа дешевеет в России второй год подряд из-за рекордных урожаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Благодаря рекордному урожаю 2022–2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время», — указано в исследовании.

В отличие от цены, число покупок на гречку растет, и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 5%. По мнению аналитиков, цена на гречку падает из-за сочетания двух факторов — большого предложения из-за хорошего урожая и хороших запасов.

19 февраля ФАС напомнила торговым сетям о недопустимости навязывания допусловий поставщикам.

В ФАС пояснили, что после отмены выплаты денежного вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%. Кроме того, ретейлеры начали снижать объем закупки такой продукции.

Ранее была названа крупа, помогающая организму бороться с воспалением.