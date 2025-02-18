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Названа крупа, помогающая организму бороться с воспалением

Health News: гречка помогает бороться с воспалением в организме
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Shutterstock/FOTODOM

Гречневая крупа не только выступает богатым источником витаминов и минералов, но и обладает противовоспалительными свойствами благодаря флавоноидам и фенольным кислотам в составе. Об этом изданию Health News рассказала диетолог Сандра Вигелиене, выпускница колледжа VIA при Орхусском университете (Дания).

По словам эксперта, гречка помогает насытить организм важными микроэлементами, такими как медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий и цинк. Также в чашке гречки содержится почти 19 г белка и 17 г клетчатки - полезных пищевых волокон. Кроме того, эта крупа не содержит глютен — растительные белки, вызывающие аллергические реакции у некоторых людей.

Диетолог добавила, что семена гречихи богаты флавоноидами и фенольными кислотами — соединениями, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Однако при переработке гречихи в муку или хлопья, а также при их приготовлении уровень антиоксидантов снижается, поэтому для борьбы с воспалением рекомендуется выбирать цельную крупу.

Ранее была названа пища, защищающая кишечник во время приема антибиотиков.

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