Украинское издание сообщило о сделке по продаже стали в Россию на $21 млн

В 2024 году украинские фирмы экспортировали в Россию различную стальную металлопродукцию стоимостью $21 млн. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

«В 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукции на общую сумму 21,04 миллиона долларов, несмотря на официальный запрет. В частности, была отправлена в РФ 26 871 тонна металлопродукции: горячекатаный прокат на 8,645 миллиона долларов, холоднокатаный прокат на 1,068 миллиона долларов, прокат из легированной стали на 11,33 миллиона долларов», — сообщает издание.

При этом на Украине действует постановление о полном запрете экспорта товаров на таможенную территорию России — до прекращения действия военного положения в стране. По данным украинской таможни, которые приводит издание, в 2023 году украинские фирмы сталь в Россию не поставляли.

Также президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов объяснил, зачем ВСУ в конце января взорвали угольную шахту под Красноармейском.

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