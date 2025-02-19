Квартиры рядом с центром Москвы подорожали почти на 40% за четыре года

«Метриум»: квартиры в районах вблизи центра Москвы подорожали на 38% с 2021 года

Средневзвешенная цена квадратного метра в районах Москвы, граничащих с центром, достигла 603 тыс. рублей (+38% к 2021 году), сообщил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Для сравнения, в других районах столицы — за исключением ЦАО и Новой Москвы — средняя стоимость квадратного метра составила 393 тыс. рублей (+30% за тот же период).

Самыми дорогими районами, прилегающими к ЦАО, сейчас являются Дорогомилово (1,3 млн рублей за квадратный метр), Гагаринский (829 тыс. рублей), Раменки (751 тыс. рублей) и Донской (750 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров Беговой район (683 тыс. рублей за квадратный метр).

Наиболее доступные цены на квартиры и апартаменты в новостройках, расположенных на границе с ЦАО, — в Нижегородском (341 тыс. рублей за квадратный метр), Соколиной Горе (371 тыс. рублей), Алексеевском (439 тыс. рублей), Южнопортовом районе (443 тыс. рублей) и Лефортово (454 тыс. рублей).

«Появление новых более качественных проектов в старой застройке влечет за собой увеличение средней цены метра в локации. Такую тенденцию мы наблюдаем, например, в Сокольниках, где в прошлом году вышел в продажу единственный жилой комплекс с квартирами класса бизнес-плюс. Аналогичную динамику следует ждать и в других локациях, где будут появляться новые объекты, преимущественно камерного формата», — отметила директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

В 17 районах, прилегающих к ЦАО, сегодня реализуется 106 проектов строительства квартир и апартаментов. За четыре года предложение в этих локациях выросло на 15%. Больше всего проектов — в Даниловском районе (19), Раменках (15) и Хорошево-Мневниках (14). Наименьшее предложение — в Гагаринском, Беговом, Алексеевском, Лефортово и Донском районах (по 3 проекта в каждом).

«Прилегающие к ЦАО районы Москвы обладают рядом преимуществ. В первую очередь, это отличная транспортная доступность: дорога до центральных станций метро и для автомобилистов занимает от 5 до 15 минут. Кроме того, в этих районах хорошо развита инфраструктура, много престижных социальных и коммерческих учреждений, сохранились исторические парки, храмы, музеи и другие достопримечательности. При этом здесь, в отличие от самого центра, меньше туристов и в целом более спокойно. Все это обеспечивает повышенную ликвидность реализуемого здесь жилья», — заключил Сырцов.

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