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В МВД предложили блокировать подозрительные денежные операции без суда

МВД предложило внесудебно блокировать сомнительные денежные операции на 10 дней
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Донат Сорокин/ТАСС

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать сомнительные денежные операции на 10 дней. Об этом в ходе форума «Кибербезопасность в финансах» сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов, трансляция выступления велась в Telegram-канале Центробанка.

«МВД внесло предложение изменения в Уголовно-процессуальный кодекс с правом наделить полномочиями следователей и дознавателей во внесудебном порядке блокировать денежные операции сроком на 10 суток», — заявил он.

До этого стало известно, что следственные органы и дознаватели могут получить право временно приостанавливать операции с банковскими счетами лиц, подозреваемых в совершении преступлений, без необходимости обращения в суд.

В соответствии с поправкой к статье 111 Уголовно-процессуального кодекса, разработанной МВД, следователь, дознаватель или суд могут применять меры процессуального принуждения к подозреваемым или обвиняемым, включая временное приостановление операций с денежными средствами, электронными деньгами и авансовыми платежами.

Такие меры могут быть использованы, если средства на счетах подозреваемых были задействованы в преступной деятельности.

Ранее в Госдуме предложили временно блокировать средства от продажи недвижимости.

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