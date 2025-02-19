В двух регионах России задержали более ста человек за вывод украденных денег

МВД: в Татарстане и Новосибирске задержали 100 человек за вывод похищенных денег

Заместитель главы МВД России Андрей Храпов рассказал, что в Татарстане и Новосибирске задержали более 100 человек за вывод украденных денег. Об этом пишет ТАСС.

Среди задержанных более 60 жителей Новосибирска и более 40 жителей Татарстана. На них завели уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». По словам Храпова, в прошлом году МВД проводило мероприятия по декриминализации Татарстана и Новосибирска, в которых много лет работали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу. Преимущественно деньги шли на Украину.

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