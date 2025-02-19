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В двух регионах России задержали более ста человек за вывод украденных денег

МВД: в Татарстане и Новосибирске задержали 100 человек за вывод похищенных денег
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель главы МВД России Андрей Храпов рассказал, что в Татарстане и Новосибирске задержали более 100 человек за вывод украденных денег. Об этом пишет ТАСС.

Среди задержанных более 60 жителей Новосибирска и более 40 жителей Татарстана. На них завели уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». По словам Храпова, в прошлом году МВД проводило мероприятия по декриминализации Татарстана и Новосибирска, в которых много лет работали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу. Преимущественно деньги шли на Украину.

Специалисты Главного управления региональной безопасности Московской области недавно предупредили, что при переводе денег по номеру телефона незнакомцу можно нарваться на уголовное дело о финансировании терроризма. Отмечается, что возможное наказание по статье 205.1 УК РФ включает в себя лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. В связи с этим специалисты по безопасности просят россиян пользоваться легальными способами оплаты услуг.

Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова рассказала «Газете.Ru», что россияне стали чаще попадать в «ловушки» финансовых мошенников.

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