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Расходы россиян на досуг выросли на 60%

«Известия»: россияне стали тратить на досуг до 6,5 тысяч рублей в месяц
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Shutterstock

Россияне в 2024 году тратили на посещение концертов, музеев, кинозалов и спортивных мероприятий до 6,5 тысяч рублей в месяц, расходы возросли на 60%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Это рекордный скачок как минимум за шесть лет», — говорится в публикации.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, жители страны в условиях экономической нестабильности стали уделять больше внимания развлечениям. Основным источником роста расходов на досуг эксперты называют миллениалов и зумеров (поколения, родившиеся в 1980-е и в нулевые). Они обратили внимание на то, что молодые люди предпочитает тратить деньги на впечатления, а не на потребительские товары.

Кроме того, свою роль в этом процессе сыграли рекордный рост реальных зарплат (на 8,7%) в прошлом году, а также меры государства по поддержке культуры и спорта (в частности, «Пушкинская карта» и налоговый вычет за покупку абонемента в фитнес-клуб), добавили аналитики.

В исследовании FinExpertiza отмечается, что больше всего на развлечения тратились жители Чукотки — 29 тысяч рублей в месяц, примерно столько же на досуг выделяли москвичи. Третье место занял Хабаровский край (19 тысяч рублей). Меньше всего на отдых тратились в Ингушетии, Чечне и Дагестане (менее 700 рублей в месяц).

Новость дополняется.

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