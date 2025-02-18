Россияне объяснили желание переехать в Москву

Для почти каждого третьего жителя регионов (31%) решающий фактор переезда в Москву — не высокий заработок, а богатая культурная жизнь столицы. Развлечения и доступ к культурным мероприятиям оказались даже важнее качественной медицины и образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Regions Development, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Высокая заработная плата и перспективы карьерного роста важны для 30% опрошенных, а качественное медицинское обслуживание и образование для детей — для 19%.

Желание сменить обстановку и начать новую жизнь в большом городе также играет немаловажную роль (8%), даже превышая фактор близости к родственникам (7%).

«Это подтверждает тенденцию к выбору жилья, ориентированного на активный образ жизни и разнообразный досуг. Остальные факторы, связанные с инфраструктурой, московской пропиской, социальными программами, обучением в вузах и открытием бизнеса, играют значительно меньшую роль (от 1% до 5%), что может указывать на высокую конкуренцию в этих сферах и сложности с получением соответствующих льгот и возможностей», — отметили в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. жителей регионов. Респондентам задавали два ключевых вопроса: «Представьте, что у вас есть возможность переехать в Москву. Что станет решающим фактором для принятия такого решения?» и «Какие характеристики жилого комплекса для вас наиболее важны при выборе квартиры в Москве?».

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали квартиры.