Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Рубль продолжит укрепляться на следующей неделе. Доллар будет стоить 92,5 рубля, евро — 96 рублей, а юань — 12,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«На будущей неделе рубль может оставаться сильным, не исключены новые минимумы по валютам. Технически возможными целями могут выступить 92,5 рубля за доллар, 12,5 рубля за юань, 96 рублей за евро. Факторы укрепления рубля — сезонно сильные показатели платежного баланса, относительно высокие цены на энергоресурсы, увеличение объема продаж инвалюты отечественными компаниями на фоне низкой доступности кредитов и растущие геополитические надежды. На будущей неделе компании начнут готовиться к налоговому периоду, продавая дополнительные объемы валюты», — пояснил эксперт.

По его словам, санкции США, введенные в начале января против нефтяного экспорта России, могут сказаться позднее — в начале весны иностранные валюты могут частично или полностью отыграться. Шепелев уточнил, что прогноз не учитывает гипотетических прорывов на внешнеполитической арене, что способно привести к еще более сильному курсу рубля. Потенциальными угрозами для рубля в этом году финансист назвал спад мировых цен на энергоресурсы из-за торговых войн, снижение ключевой ставки ЦБ, геополитические коллизии.

12 февраля курс доллара на межбанковском рынке опускался до 93,6 рубля, евро — 97,1 рубля. Юань на бирже стоил около 12,7 рубля.

Ранее экономист исключил доллар сильно дешевле 95 рублей весной.