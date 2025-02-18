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КТК сообщил о возбуждении дела из-за атаки украинских БПЛА

Следствие возбудило уголовное дело из-за атаки БПЛА на нефтепровод КТК
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Inna Varenytsia/Reuters

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело из-за атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Об этом РИА Новости сообщили в консорциуме.

«17 февраля 2025 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации постановило возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ», — сообщили в консорциуме.

В качестве подозреваемых указаны военнослужащие Главного управления разведки Украины, а также украинских Вооруженных сил и иных воинских формирований.

Тем временем американская нефтегазовая компания Chevron сообщила, что проинформирована о ситуации с нефтеперекачивающей станцией (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Там отметили, что работа «Тенгизшевройл» (50% акций владеет Chevron) и транспортировка тенгизской нефти по системе КТК осуществляются бесперебойно.

17 февраля Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию КТК атаковали семь украинских беспилотников, после чего ее были вынуждены вывести из эксплуатации, а нефть стали перекачивать на сниженных режимах. Пострадавших среди персонала станции не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить.

Ранее беспилотники ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».

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Атаки БПЛА на Россию
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