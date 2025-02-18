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Девелопер считает, что новостройки в России могут резко подорожать

Девелопер Ручьев: новостройки в России в 2025 году могут подорожать до 30-40 %
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Новостройки в России в 2025 году могут подорожать на 30-40%. Таким мнением с РИА Новости поделился глава девелоперской компании «Основа» Александр Ручьев.

Эксперт отметил, что себестоимость строительства и сроки возведения проектов продолжают увеличиваться. Кроме того, подчеркнул он, к девелоперам предъявляется все больше законодательных и административных требований. По его мнению, это усложняет вывод новых проектов на рынок, что может спровоцировать дефицит предложения.

Ручьев считает, что на стоимость недвижимости повлияет и отток денег с депозитов, к которому рискует привести снижение ключевой ставки Центрального банка даже на 1-2%.

«Строить по старым ценам девелоперы не в состоянии. К концу 2025 года мы ожидаем, что произойдет удорожание на 30-40%», — заключил он.

В январе аналитик рынка недвижимости, почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что в крупнейших городах России, в том числе в Москве, в 2025 году будет дешеветь «морально устаревшее» жилье.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году.

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