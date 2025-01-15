Россиянам рассказали, какие квартиры подешевеют в 2025 году

Риелтор Апрелев: квартиры в старых домах подешевеют в Москве в 2025 году

В крупнейших городах России, включая Москву, в 2025 году будет дешеветь «морально устаревшее» жилье. Об этом kp.ru рассказал аналитик рынка недвижимости, почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, это квартиры в хрущевских пятиэтажках, а также старые девятиэтажки и двенадцатиэтажки. Помимо этого, если ипотека в стране не станет доступнее, снижение цен может затронуть новостройки с дальним сроком ввода в эксплуатацию, если они не находятся в очень хорошем районе. Эксперт отметил, что в целом в вопросе цен на квартиры многое будет зависеть от ключевой ставки.

«Если тренд не поменяется — то есть ключевая ставка не начнет снижаться или снова вырастет, можно ожидать дальнейшего снижения спроса и более повсеместного и существенного падения цен на жилье. Поскольку ипотека при этом будет оставаться для большинства недоступной. Второй важный момент — что будет со льготной ипотекой», — отметил Апрелев.

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин до этого рассказал «Газете.Ru», что скидки при продаже квартир в 2025 году могут составить 25-30%.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году.