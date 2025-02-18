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Цены на российскую нефть серьезно упали

Рублевая стоимость российской нефти марки Urals упала до минимума за 5 месяцев
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Martin Meissner/AP

Стоимость российской нефти марки Urals за последний месяц в рублях сократилась на 23%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Profinance.ru.

Минимум составил 6,09 тысячи рублей за баррель, но затем стоимость достигла 6,12 тысячи. В последний раз подобные цены наблюдались пять месяцев назад, во второй половине сентября 2024 года.

Отмечается, что причиной снижения стали новые санкции в отношении российской нефти, наложенные администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, а также общее снижение котировок цен российской нефти Urals на биржах.

Накануне сообщалось, что цены на нефть марки Brent выросли на 0,66%, до $75,22 за баррель. В сравнении с закрытием торгов в пятницу, 14 февраля, стоимость апрельских фьючерсов на нефть этой марки увеличилась на 0,64%. Согласно материалу РБК, причиной роста котировок стало сообщение об атаке дронов на Кропоткинскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума. Кроме нее под удар украинских беспилотников попали и другие объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Ранее доходы России от нефтеэкспорта в январе выросли почти на $950 млн.

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