В России усомнились в возможности возвращения западных брендов

Политолог Михайлов: в России нет места для западных брендов

Западные бренды хотят снова вести бизнес в России, но если им и дадут эту возможность, развиваться на прежних условиях фирмы не смогут, поскольку рынок заполнен российскими производителями, пишут на сайте телеканала RT со ссылкой на заявление политолога Евгения Михайлова.

По мнению Михайлова, предоставление западным фирмам прежних условий нанесет ущерб российской экономике и национальным интересам. Поэтому следует изменить нормы законодательства для защиты своего рынка, считает политолог.

Накануне интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение вице-президента Союза торговых центров (СТЦ) Павла Люлина написало, что возвращение в Россию магазинов товаров для дома сети IKEA кажется достаточно проблематичным. При этом он подчеркнул, что спрос на продукцию бренда по-прежнему сохраняется.

По словам Люлина, территории в торговых центрах и отдельно стоящие помещения, где размещались магазины, в настоящее время заняты.

Ранее стало известно, что крупная израильская компания продала свой торговый центр в России.