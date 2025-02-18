«Обвал не наблюдаем»: аналитики рассказали о результатах продаж первички в Москве

В январе 2025 года в границах старой Москвы на первичном рынке жилья продали 4,2 тыс. квартир и апартаментов в сегментах «комфорт» и «бизнес», в лотах объем сделок сократился на 36% в сравнении с показателями декабря прошлого года. Об этом РИАМО сообщили специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По их данным, в целом на первичном рынке реализовали 218,7 тыс. кв. м жилья, что выше показателей 2024 года на 20%. Выручка девелоперов в прошлом месяце составила 87 млрд руб. Специалисты добавили, что ипотечные сделки выросли на 4%.

«В январе спрос по сравнению с декабрем всегда демонстрирует более низкие показатели за счет длинных праздников, в которые россияне предпочитают отдыхать, откладывая решение жилищного вопроса на более поздний период. Пока мы не наблюдаем прогнозируемого обвала первичного рынка», — отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев до этого сообщал, что льготные программы в структуре оформления ипотеки на первичном рынке жилья превысили 90%. По его словам, на сегодняшний день рынок недвижимости на первичном рынке практически полностью живет за счет дотаций от государства.

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