Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Обвал не наблюдаем»: аналитики рассказали о результатах продаж первички в Москве

Специалист Глазунова: обвал первичного рынка жилья в Москве не наблюдается
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В январе 2025 года в границах старой Москвы на первичном рынке жилья продали 4,2 тыс. квартир и апартаментов в сегментах «комфорт» и «бизнес», в лотах объем сделок сократился на 36% в сравнении с показателями декабря прошлого года. Об этом РИАМО сообщили специалисты департамента аналитики и консалтинга компании VSN Group.

По их данным, в целом на первичном рынке реализовали 218,7 тыс. кв. м жилья, что выше показателей 2024 года на 20%. Выручка девелоперов в прошлом месяце составила 87 млрд руб. Специалисты добавили, что ипотечные сделки выросли на 4%.

«В январе спрос по сравнению с декабрем всегда демонстрирует более низкие показатели за счет длинных праздников, в которые россияне предпочитают отдыхать, откладывая решение жилищного вопроса на более поздний период. Пока мы не наблюдаем прогнозируемого обвала первичного рынка», — отметила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев до этого сообщал, что льготные программы в структуре оформления ипотеки на первичном рынке жилья превысили 90%. По его словам, на сегодняшний день рынок недвижимости на первичном рынке практически полностью живет за счет дотаций от государства.

Ранее был назван возраст покупки первой квартиры среди россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами