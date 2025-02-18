В Австралии впервые с 2020 года снизили базовую ставку

Резервный банк Австралии впервые с 2020 года снизил базовую ставку до 4,1%

Резервный банк Австралии (RBA) снизил базовую процентную ставку до 4,1% впервые с ноября 2020 года. Об этом говорится в заявлении регулятора.

В банке пояснили, что решение было связано со снижением темпов инфляции в Австралии до 3,2%. Как уточнили в RBA, показатель стал ближе к целевому диапазону в 2–3%.

«Инфляция устойчиво приближается к середине целевого диапазона и, хотя ситуация на рынке остается достаточно напряженной, позитивный прогресс очевиден», — говорится в заявлении.

В ноябре 2020 года Резервный банк Австралии снизил базовую ставку до рекордных 0,1%. Решение было принято в рамках экстренного реагирования на пандемию коронавируса. Показательно удерживался на протяжении 17 месяцев, после чего с мая 2022 года стал повышаться до 4,35%.

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