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«Центробанк готов жестить»: экономист раскрыл смысл сохранения ключевой ставки

Экономист Табах: ЦБ сохранил ставку, но дал сигнал о готовности к жестким мерам
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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Сохранение ключевой ставки Центробанком было неожиданным шагом в декабре, а в январе – вполне прогнозируемым. Регулятор в целом не меняет риторику, но дал сигнал о готовности к жестким мерам, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Формулировки ЦБ говорят о том, что при необходимости ставку продолжат повышать, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению эксперта, самый интересный посыл заключается в изменении прогноза – так, изменились формулировки заявлений регулятора, что говорит о возможных будущих шагах.

«На самом деле Центробанк в своем заявлении еще жестче, чем раньше, обозначает: дескать, мы готовы, если придется, поднять ставку, мы готовы жестить, но пока мы видим, что уже сделали достаточно», — объяснил он.

По его мнению, сценарий повышения ставки остается как один из возможных вариантов для замедления высокой инфляции, однако к этому шагу не прибегают, так как больше преимуществ на стороне паузы.
Поэтому в ближайшее время «рубильник, которым двигают ставку», останется без внимания, считает экономист.

С ним согласился главный экономист ГК «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач – он подчеркнул, что повышением ставки цели достигнуты не были, так как ужесточение денежно-кредитной политики в отдельных сферах экономики, наоборот, разгоняет инфляцию. Например, от роста ставки подорожали продовольственные товары и логистика, подчеркнул он.

«То же касается инвестиций, развития долгосрочных проектов, там высокая ставка — это просто смерти подобно», — заключил Клепач.

Напомним, в прошлую пятницу ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что инфляция остается высокой, но кредитная активность россиян замедлилась. О причинах и последствиях такого решения – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки после следующего заседания ЦБ.

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