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Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами ЕС

Россия в 2024 году нарастила торговлю с Францией и еще четырьмя странами ЕС
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Global Look Press

Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Европейского союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

При этом торговля России и Евросоюза в целом по итогам прошлого года сократилась на 24%, до €67,5 млрд. Это минимальный показатель с 1999 года.

Согласно данным Евростата, РФ нарастила торговлю с Ирландией (в 1,5 раза, до €743,4 млн), с Хорватией (на 31%, до €367,9 млн), с Францией (на 9,4%, до €6 млрд), со Словенией (на 2%, до €1,3 млрд), со Швецией (на 1,4%, до €873 млн).

Сильнее всего по итогам прошлого года сократилась торговля России с Мальтой — более чем в девять раз, до €131,8 тыс. Серьезное падение зафиксировала также Болгария — примерно вчетверо, до €984 млн, а также Литва — почти втрое, до €867,5 млн.

Главным торговым партнером среди стран Европейского союза для Российской Федерации по-прежнему остается Германия: торговля двух стран уменьшилась за год на 22% и составила минимальные с 1999 года €8,8 млрд.

Ранее посол РФ в Сербии заявил, что товарооборот стран снизился почти до $2,5 млрд из-за санкций.

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