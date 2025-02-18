Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам выдали минимальное количество кредиток с апреля 2022 года

«Ъ»: объем выданных в России кредитных карт упал до минимума с апреля 2022 года
close
Depositphotos

В январе этого года количество выданных россиянам кредитных карт по сравнению с декабрем прошлого года уменьшилось на 20% до 1,15 млн штук. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По сравнению с январем 2024 года результат сократился почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 года», — говорится в материале.

Как отмечает издание, причинами сокращения объема выдачи кредиток стали стремление кредитно-финансовых учреждений сбалансировать свой портфель и ужесточение регуляторного давления Банка России. В ближайшее время количество выдаваемых кредитных карт продолжит падать, а изменения тенденции можно ждать, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку.

В прошлом декабре директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков тоже отмечал, что банки стали сокращать количество выданных карт в связи с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка по охлаждению кредитного рынка. Он подчеркнул, что банки теперь предпочитают работать с заемщиками с высоким уровнем кредитоспособности.

Ранее просрочка по кредитным картам россиян приблизилась к полутриллиону рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами