Россиянам выдали минимальное количество кредиток с апреля 2022 года

«Ъ»: объем выданных в России кредитных карт упал до минимума с апреля 2022 года

В январе этого года количество выданных россиянам кредитных карт по сравнению с декабрем прошлого года уменьшилось на 20% до 1,15 млн штук. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«По сравнению с январем 2024 года результат сократился почти в два раза и стал минимальным с апреля 2022 года», — говорится в материале.

Как отмечает издание, причинами сокращения объема выдачи кредиток стали стремление кредитно-финансовых учреждений сбалансировать свой портфель и ужесточение регуляторного давления Банка России. В ближайшее время количество выдаваемых кредитных карт продолжит падать, а изменения тенденции можно ждать, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку.

В прошлом декабре директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков тоже отмечал, что банки стали сокращать количество выданных карт в связи с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка по охлаждению кредитного рынка. Он подчеркнул, что банки теперь предпочитают работать с заемщиками с высоким уровнем кредитоспособности.

Ранее просрочка по кредитным картам россиян приблизилась к полутриллиону рублей.