Экономист объяснил, что делать при отказе банка от «старых» денег

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в комментарии «Прайму» объяснил идею отказа банков от «старых» денег.

Эксперт отметил, что некоторые кредитно-финансовые организации не хотят переоформлять на новых условиях депозиты, которые были открыты до повышения ставок. В этом случае банки не считают новыми средства, которые уже есть у них на балансе, и не хотят платить за них повышенный процент.

«Если раньше депозиты открывали по ставкам 10-15%, то теперь 21% и более далеко не редкость. В этом случае можно забрать деньги из банка, подержать их два-три месяца, а потом открывать новый вклад», — сказал экономист.

Он добавил, что в такой ситуации можно пожаловаться в ЦБ и количество таких жалоб за год увеличилось. По мнению Гиринского, проще всего в этом случае отнести средства в другой банк и открыть там вклад на более выгодных условиях по актуальным ставкам.

Эксперт рассказал, что иногда кассиры кредитно-финансовых учреждений перестраховываются и отказываются принимать ветхие купюры крупного номинала, которые чаще всего подделывают. В этом случае им нужно напомнить о том, что по закону банк обязан принимать банкноты любых лет выпуска, если они все еще находятся в обращении.

«Это касается и ветхих, грязных купюр, правда, с некоторыми ограничениями. Некоторые банки и обменники могут принять ветхие банкноты с комиссией — это не запрещено», — отметил Гиринский и заявил, что при необоснованном отказе в обмене купюры, нужно получить его в письменном виде и обратиться с жалобой в ЦБ.

В начале февраля финансовый аналитик Михаил Беляев сообщил, что российские банки стали массово отказываться от так называемых «старых» денег.

Ранее Силуанов назвал доллары ненужными для россиян.