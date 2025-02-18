В России подешевели куриные тушки

Экономист Абрамов: куриные тушки в России подешевели на 2,7% за неделю

С 8 по 15 февраля так называемый Индекс Мишек вырос на 3,9% против его рекордного увеличения на 6% неделей ранее. Об этом «Газете.Ru» заявил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю выросли цены на мармеладные мишки Fruit-Tella (+33,4%), снова на морковь (+18,5%), чай черный «Акбар» (+5,1%). При этом снизились цены на куриные тушки (-2,7%)», — отметил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным ЦБ, годовая инфляция на 10 февраля составила 10%.

Ранее Индекс Мишек рекордно вырос.