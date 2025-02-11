Индекс Мишек рекордно вырос

Экономист Абрамов: Индекс Мишек с 1 по 8 февраля рекордно вырос, на 6% за неделю

С 1 по 8 февраля 2025 года так называемый Индекс Мишек показал самый высокий рост за всю историю наблюдений с апреля 2024 года. Индекс вырос сразу на 6% по сравнению с его снижением на 1,6% неделю назад, заявил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Индекс Мишек с 1 по 8 февраля рекордно вырос за всю историю наблюдений. За прошедшую неделю неожиданно выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), морковь (+28,6%), апельсиновый сок J7 (+20,2%), бананы (+3,1%) и черный чай «Акбар» (+2,9%)», — отметил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным Росстата, годовая инфляция за 2024 год составила 9,52%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.