Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индекс Мишек рекордно вырос

Экономист Абрамов: Индекс Мишек с 1 по 8 февраля рекордно вырос, на 6% за неделю
close
«Газета.Ru»

С 1 по 8 февраля 2025 года так называемый Индекс Мишек показал самый высокий рост за всю историю наблюдений с апреля 2024 года. Индекс вырос сразу на 6% по сравнению с его снижением на 1,6% неделю назад, заявил «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Индекс Мишек с 1 по 8 февраля рекордно вырос за всю историю наблюдений. За прошедшую неделю неожиданно выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), морковь (+28,6%), апельсиновый сок J7 (+20,2%), бананы (+3,1%) и черный чай «Акбар» (+2,9%)», — отметил Абрамов.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

По данным Росстата, годовая инфляция за 2024 год составила 9,52%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами