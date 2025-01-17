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Эксперты оценили экологичность дальневосточной и северной рыбы

Life.ru: Рыбный союз назвал дальневосточную и северную рыбу экологически чистой
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gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Холодноводная рыба, вылавливаемая в Дальневосточном и Северном бассейнах, считается самой экологически чистой. С таким утверждением выступили эксперты Рыбного союза в разговоре с Life.ru.

По словам специалистов, эти рыбы считаются наиболее безопасными благодаря тому, что экосистемы в Дальневосточном и Северном бассейнах сохранились в удовлетворительном состоянии, поскольку подвержены меньшему воздействию человеческой деятельности. К числу таких видов относятся минтай, треска, пикша, навага, сайда, тихоокеанская и атлантическая сельдь, хек, сиг, муксун, омуль, чир, дальневосточная камбала, тихоокеанский лосось, а также северные креветки и крабы.

Эксперты также отметили, что степень экологической чистоты рыб увеличивается с повышением широты их обитания. Вместе с тем, представители Рыбного союза успокоили россиян, отметив, что рыба и морепродукты, выловленные в других регионах, таких как Западный, Волжско-Каспийский, Азово-Черноморский и во внутренних водоемах России, тоже являются безопасными.

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