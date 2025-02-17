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Россия в декабре стала лидером по поставкам газа в Европу

ТАСС: РФ в декабре заняла максимальную с марта долю в стоимости импорта газа ЕС
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Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

Россия в декабре заняла максимальную с марта 2022 года долю — 25% — в общей стоимости поставок газа в Евросоюз (ЕС) стала лидером, опередив Алжир и США, подсчитало агентство ТАСС на основании данных Евростата.

Как уточняет агентство, в ноябре Россия занимала долю в 18,8%. Максимум, который приходился на российскую сторону, был зафиксирован в марте 2022 года — 30,2%). Суммарно Евросоюз в декабре приобрел у России газа на около €1,84 млрд, что на 45% выше, чем месяцем ранее, и на 41% больше, чем в декабре 2023 года.

На втором месте оказался Алжир. На эту страну пришлась доля в 18,6%. Европа закупила у Алжира газа на €1,36 млрд. США с поставками своего сжиженного природного газа заняли третье место — 15,4% и €1,13 млрд.

В понедельник журнал The Economist написал, что европейские страны уже всерьез задумываются о восстановлении крупных поставок российского газа на фоне активизации переговоров по Украине.

Ранее стало известно, что Евросоюз рискует потерять €3 млрд из-за летних закупок газа.

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