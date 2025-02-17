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В Европе задумались о масштабных закупках российского газа

The Economist: в ЕС «с жадностью смотрят» на газ РФ на фоне диалога по Украине
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Shutterstock

Европейские страны уже всерьез задумываются о восстановлении крупных поставок российского газа на фоне активизации переговоров по Украине. Об этом пишет журнал The Economist.

«Некоторые европейские чиновники с жадностью смотрят на российский газ. Снижение счетов за электроэнергию может оживить... европейскую промышленность и успокоить домохозяйства», — указано в материале.

Так, аналитики Goldman Sachs полагают, что завершение украинского конфликта приведет к росту ВВП Евросоюза на 0,5%, и в основном за счет дешевых энергоносителей. Кроме того, некоторые эксперты считают, что возобновление закупок газа будет стимулировать Москву как вести мирные переговоры, так и соблюдать последующее за ними соглашение.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что санкции против России также невыгодны для США. По его словам, в перечень самых невыгодных мер входят ограничения на поставки стратегического сырья и удобрений. Он добавил, что для российской стороны важно снятие других ограничений, среди которых запрет на использование воздушного пространства, санкции в банковской и энергетической сферах.

Ранее сообщалось, что США приготовились забрать у России основного покупателя нефти.

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