В ЦБ назвали, сколько похищенных денег вернули россиянам

ЦБ: банки в прошлом году вернули похищенные мошенниками деньги в 17,3% случаев

Российские кредитные организации в 2024 году возвращали клиентам похищенные мошенниками деньги почти в каждом шестом случае, сообщили в пресс-службе Банка России.

Уточняется, что россияне получали назад похищенные у них кибермошенниками деньги в 17,3% случаев. Частично получили потерянные средства 4,6% клиентов, а 12,7% граждан удалось вернуть их полностью, отметили в Центробанке.

Как напомнил регулятор, с июля прошлого года банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России.

Во второй половине января доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что всплески финансового мошенничества в России стоит ожидать в месяцы с праздниками (23 февраля, 8 марта и период с 1 по 9 мая 2025 года). В эти дни мошенники особенно активны, придумывают новые способы кражи денег у жертв на основе публичной информации.

Ранее пенсионеров предупредили о новой схеме мошенников из-за доиндексации.