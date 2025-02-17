В России могут ввести запрет на установку скидок маркетплейсами

«Ведомости»: в РФ разрешат продавцам на маркетплейсах вводить запрет на скидки

Продавцы на маркетплейсах могут получить право вводить запрет на скидки на свою продукцию, исключающий направление соответствующего предложения со стороны площадок. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на доработанную версию законопроектов по регулированию цифровых платформ.

По данным издания, российские власти планируют исключить возможность агрегаторов блокировать личный кабинет, снижать рейтинг или ухудшать положение в системе продавца, который не захотел устанавливать скидки за свой счет или счет площадки.

В документе говорится, что продавец на маркетплейсе может установить минимальную цену на товар, а также срок действия скидок и количество товаров, которые можно продавать по установленной цене. Соблюдение данных мер будет считаться согласием на предоставление скидки, из-за чего агрегаторам не нужно будет подавать дополнительные запросы.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что владельцы платформ устраивают массовые распродажи, принуждая продавцов предоставлять скидки, для того, чтобы снизить нагрузку на склады. Он подчеркнул, что законопроект должен ввести контроль над владельцами площадок, чтобы они не злоупотребляли подобной практикой.

Ранее в Минэкономразвития раскритиковали идею авторизации на маркетплейсах по биометрии.