Стало известно, сколько россиян признаются в любви с помощью ИИ

Почти каждый пятнадцатый россиянин – 7% — использует нейросети для генерирования признаний в любви, текстов публичных выступлений и «антикризисных» речей перед разговором с начальством или негативно настроенной аудиторией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Выберу.ру», имеющиеся в распоряжении «Газеты.Ru».

Среди респондентов, использующих нейросети для создания контента, 43% обращаются к ним для составления рекламных описаний и слоганов, 38% — для написания поздравлений, а 12% — для учебы.

Всего 46% россиян хорошо знакомы с принципами работы СhatGPT и других нейросетей, помогающих работать с контентом. 36% опрошенных слышали о подобного рода технологиях, однако плохо представляют, как их можно использовать. Оставшиеся 18% признались, что не знали о GPT-чате и иных нейросетях. Годом ранее лишь 23% респондентов были глубоко осведомлены о том, как функционируют нейросети, а тех, кто никогда о них не слышал, было значительно больше, — 44%.

11% респондентов признались, что сами хотя бы раз использовали нейросети для написания текста, а 9% отметили, что легко могут выявить текст, написанный с помощью искусственного интеллекта. Большинство респондентов этой группы (52%) отметили, что текст, написанный ИИ, выдает водянистость и абстрактность формулировок. 21% признались, что выявляют материалы нейросети за счет большого количества логических ошибок и противоречий, а 15% отметили, что визитная карточка сгенерированного текста — специфические метафоры, которые не пришли бы в голову реальному человеку. При этом 9% опрошенных этой группы ответили, что «искусственность» текста выдает сразу комплекс параметров, а 3% заявили, что просто начинают испытывать тревогу и другие неприятные ощущения, если читают текст, созданный ИИ.

Чаще всего генерированный текст респонденты распознают в поздравлениях, дипломных и курсовых работах, рекламных объявлениях и официальных обращениях от руководителей. При этом труднее всего увидеть «искусственность» материала, по словам опрошенных, в профильной литературе или личных сообщениях от знакомых.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян из городов-милионников в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее стало известно, как увеличить доход с помощью ИИ.