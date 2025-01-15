Россиянам рассказали, как увеличить доход с помощью ИИ

Россияне могут зарабатывать до 500 тыс. рублей при умении использовать искусственный интеллект (ИИ), заявил «Газете.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«Алгоритмы ИИ пользуются популярностью в различных отраслях экономики, включая промышленность, логистику, медицину, ретейл, креативную индустрию, финансовую сферу и другое. Разработчики и главные инженеры по внедрению таких технологий в промышленные процессы могут зарабатывать до 500 тыс. рублей», — пояснил эксперт.

По его словам, инженеры среднего уровня — например, в области компьютерного зрения в IT-компании — ежемесячно зарабатывают порядка 300 – 350 тыс. рублей. В функционал такого специалиста входит обучение и оптимизация нейросетевых моделей для задач компьютерного зрения (обнаружение объектов, сегментация, классификация), поддержка разработанных моделей, оптимизация производительности и другое, уточнил Семеренко.

Он добавил, что копирайтеры и дизайнеры, которые умеют работать с нейросетями и создавать интересный контент, сейчас особенно востребованы. Эксперт пояснил, что нейросети помогают анализировать большие объемы данных о клиентах и создавать персонализированные маркетинговые кампании. ИИ может предсказывать поведение потребителей, определять наиболее эффективные каналы коммуникации и оптимизировать рекламные бюджеты, уверен Семеренко. Он добавил, что это позволяет компаниям экономить время и ресурсы, а также повышать эффективность своих маркетинговых усилий.

По его мнению, еще один способ зарабатывать больше с помощью ИИ — открыть свое дело. Семеренко пояснил, что создание собственного бизнеса на основе ИИ может стать альтернативным выходом для увеличения доходов. Эксперт уточнил, что идей для этого множество — от создания приложения для мониторинга здоровья до разработки платформы по подбору талантов в музыкальную индустрию или подбора соискателей для работодателей.

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