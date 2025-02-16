В России вырос средний платеж по просроченным займам клиентов МФО

В России средний платеж по просроченным займам клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в 2024 году вырос на 24%. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса ID Collect.

Улучшение ситуации с выплатой просроченных займов объясняется увеличением доходов населения, трансформацией кредитного качества клиентов МФО в лучшую сторону, а также ростом размера оплаты судебных издержек в случае просуживания долга, говорится в публикации.

Данные исследования основаны на анализе свыше 200 тысяч просроченных долгов МФО, переданных на взыскание по договору цессии (проданных первичными кредиторами на аукционах и напрямую).

14 февраля директор ФССП РФ Дмитрий Аристов заявил, что средний долг россиян по кредитам составил 121,3 тысячи рублей. Он также раскрыл портрет среднестатистического должника. Это мужчина от 30 до 45 лет, состоящий в браке и имеющий одного ребенка. В основном неплательщики кредитов проживают в столицах регионов или в крупных городах. Кроме того, должники, как правило, не имеют загранпаспорта и отсрочки платежа по исполнительному документу, добавил Аристов.

Ранее сообщалось, что должникам по ЖКХ в 2025 году может грозить потеря жилья.