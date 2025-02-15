Медведчук: Зеленский не пускает российский газ в Европу для выгоды США

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью ТАСС, что Украина перекрыла транзит российского газа в Европу по указанию Соединенных Штатов.

По словам Мевдечука, Вашингтону выгодно продавать ЕС свой газ.

»США выгодно не пускать в Европу российский газ ни на каких условиях. И тут Зеленский действует не в интересах украинского народа, а по указанию США с целью, чтобы Европа покупала газ у США», — отметил Медведчук.

Он уточнил, что действующая власть не думает про экономическую выгоду для Украины, скорее они оперируют понятием «коррупционная выгода».

До этого представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что ЕС ведет переговоры с Украиной, Венгрией и Словакией относительно последствий прекращения транзита российского газа.

По ее словам, контакты с Киевом затрагивают не только газовую инфраструктуру, но и энергетический сектор в целом.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.