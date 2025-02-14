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В Госдуме рассказали о развитии отечественной фармпромышленности

Депутат Петров: отечественная фармпромышленность в России продолжает развиваться
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Российская фармацевтическая промышленность продолжает расти ежегодно. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Александр Петров, передает Дума ТВ.

Он напомнил, что Россия стала одной из немногих стран, где выпускались лекарства и вакцины против коронавируса. По его словам, это говорит о том, что в России хороший научный задел. При этом депутат отметил, что 60% государственных закупок или 700–800 млрд рублей ежегодно приходятся на иностранные лекарства.

«И пропорция 40% российских лекарств — это примерно 500 млрд рублей — остается в Российской Федерации для развития российской фармы, то есть наш первый резерв. Нам нужно замещать иностранное лекарство, чтобы эти деньги оставались в России и работали на Россию», — добавил Петров.

По его мнению, России нужно вкладывать больше денег в собственные научные разработки целевых групп препаратов.

В Минобрнауки РФ до этого рассказали «Газете.Ru», что ученые Лаборатории новых антибактериальных координационных соединений Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН совместно с коллегами из Института химии ДВО РАН, Института общей генетики РАН и Международного томографического центра СО РАН синтезировали новое эффективное соединение меди с инозитолом (витамином B8), обладающее противомикробной активностью.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали базовые лекарства.

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