Компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества

Восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний, которые связывают с так называемыми «крабовым королями» Дмитрием Дремлюгой, Олегом Каном и Дмитрием Пашовым, по решению Арбитражного суда Приморского края передали в собственность Росимуществу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет о предприятиях «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания» и «Городское эко такси». Как сообщается, общая стоимость активов компаний составляет 21,8 млрд руб.

В конце марта Арбитражный суд Приморья удовлетворил один из двух исков Генеральной прокуратуры к 45 дальневосточным рыболовным компаниям на сумму 358,7 млрд руб. Ответчиками в том числе выступали крупнейшие в регионе добытчики краба — «крабовые короли» Дмитрий Дремлюга, Олег Кан и Дмитрий Пашов. По данным ведомства, биоресурсы вылавливали по квотам, однако улов продавали за рубеж, переводя прибыль на счета в иностранных банках.

До этого крупнейший производитель вина в Росси перешел в собственность государства.

Ранее сообщалось, что участки в Барвихе могут вернуть в собственность государства.