«Крабовый король» Олег Кан оставил многомиллиардные долги

«Крабовый король», рыбопромышленник с Дальнего Востока, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий Олег Кан оставил долгов на 336 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Кан заочно проходит по нескольким уголовным делам. В их числе — создание преступного сообщества, контрабанда стратегически важных ресурсов и уклонение от уплаты налогов.

В марте стало известно, что Олега Кана не стало. Защита Кана предложила истребовать у нотариуса материалы наследственного дела и прекратить производство в отношении своего клиента. Представитель Генпрокуратуры скептически отнесся к этой информации, заявив, что ведомство «ставит ее под сомнение».

В конце июня пятый арбитражный апелляционный суд Владивостока отклонил апелляционную жалобу ответчиков по делу о взыскании в казну более 358,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба водным биоресурсам с рыбопромышленника Олега Кана.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.