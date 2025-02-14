Почти 40% россиян задумываются о детях при покупке квартиры

Более трети — 37% — россиян, состоящих в отношениях или браке, при покупке квартиры в новостройке учитывают возможность увеличения семьи. Таковы данные опроса, проведенного девелопером «Сияние», которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Только 3,7% участников на вопрос, «предусматриваете ли вы площадь для расширения семьи?», ответили, что приобретают квартиру на двоих. При этом 33,5% опрошенных при выборе жилья «исходят из материальных возможностей», а 25,9% покупают новую жилплощадь уже для семьи с детьми.

Почти 57% респондентов ответили, что состоят в законном браке, у 28% есть пара. Среди факторов, которые влияют на конечное решение о покупке квартиры, респонденты назвали месторасположение жилого комплекса. Этот ответ выбрали 48,1% опрошенных. На втором месте — цена (40,0%), на третьем — развитие района в будущем (7,4% опрошенных). Порядка 3,7% участников опроса волнует инфраструктура.

«Интересно, что 59,1% опрошенных ответили, что хотели бы купить новое жилье в ближайшие пять лет, а 29,6% участников готовы это сделать в том случае, если ставки по ипотеке будут ниже сегодняшних показателей. 18,5% респондентов выбрали ответ, что не думают о покупке новой квартиры. Мы видим, что спрос на улучшение жилищных условий среди покупателей остается, и кто-то готов это сделать уже в ближайшие 5 лет, используя рассрочку или, возможно, за полную стоимость, а также в ипотеку через льготные программы, а кто-то занимает выжидательную позицию до снижения рыночных ипотечных ставок», — отметил коммерческий директор девелопера «Сияние» Виктор Тимофеев.

На вопрос «кто в паре принимает окончательное решение о покупке той или иной квартиры?» больше 70% респондентов ответили, что делают это совместно, а почти 8% выбрали шутливый ответ «подкидываем монету». В 22% случаев решение принимает один из партнеров.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

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