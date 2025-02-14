Найдена самая дешевая квартира в Подмосковье

Самая дешевая новая квартира в Московской области по итогам января 2025 года стоит 2,6 млн рублей. Она расположена в Звенигороде, площадь лота — 20,3 кв. м, рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Две другие доступные квартиры стоят 3,1 млн рублей и 3,2 млн рублей соответственно. Первая из них находится в Пушкинском городском округе, площадь лота — 27,7 кв. м, а вторая — в Ленинском городском округе (17,7 кв. м).

Самые доступные апартаменты в Подмосковье в январе 2025 года стоили 3,3 млн рублей: за эту сумму можно приобрести помещения площадью 29,2 кв. м в Воскресенске, площадью 23,7 кв. м — в Химках и площадью 17,5 кв. м — в Балашихе.

В январе 2025 года в новостройках Московской области продавалось 44,2 тыс. лотов (-2,4% за месяц) в 210 проектах. В январе в Подмосковье не стартовало ни одного нового проекта. Средняя цена квадратного метра новых квартир и апартаментов в Московской области составила 192,6 тыс. рублей (+1,1% за месяц).

В январе в Подмосковье было зарегистрировано 3,3 тыс. сделок по договорам долевого участия (ДДУ). Показатель просел на 5,5% за месяц, но на 9,5% вырос год к году. То есть традиционный сезонный спад после новогодних праздников в наступившем году выражен не так ощутимо, как обычно.

«Второй месяц подряд в Подмосковье на рекордно низком уровне — 58% — держится доля ипотечных сделок в новостройках. Это связано с действительно широким распространением рассрочек. Подмосковные девелоперы начали внедрять их позже, чем столичные, но в итоге программы оказались успешными. По сути, на первичном рынке Московской области сохраняется только семейная ипотека, а остальные виды жилищного кредитования пока не востребованы. Зато относительно невысокий средний бюджет покупки в комфорт-классе (-38,6% относительно Москвы) позволяет оформлять рассрочки, хотя медианная зарплата в Московской области почти на четверть ниже, чем в столице», — прокомментировал Сырцов.

Управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин уточнил, что профессиональные инвесторы редко совершают покупки новых квартир в Московской области.

«Например, за январь в регионе совершено всего пять оптовых сделок по ДДУ, тогда как в Новой Москве — 18, а в исторических границах столицы — 125. Но это не значит, что обычные клиенты не стремятся к приумножению средств. И сейчас пришло подходящее время для таких сделок. В прошлом году цены на новостройки в Московской области стагнировали, а в начале 2025 года вновь демонстрируют уверенный рост. И наверняка динамика ускорится, когда начнет снижаться ключевая ставка», — отметил Ваулин.

Ранее в России резко подорожала аренда квартир.