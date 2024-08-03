Россия повысила ввозные пошлины на цветы и алкоголь из ряда стран

Правительство РФ повысило таможенные пошлины на ввоз алкоголя и цветов из недружественных стран. Об этом свидетельствует документ на сайте кабмина.

Пошлина на импортированные срезанные цветы и бутоны для букетов и декоративных целей выросла до 20% от таможенной стоимости. Аналогичная ставка установлена для вермутов, спиртовых настоек, виски, рома, джина, водки, ликеров и этилового спирта.

Размер пошлины на вина и вермуты повысили с 20% до 25%.

В список недружественных стран в 2024 году входит порядка 50 государств. Среди них — все члены ЕС, США, Канада и Япония.

До этого в России зафиксировали рост продаж пива. Потребление этого напитка в стране за первое полугодие выросло на 4,8%. Такая динамика в том числе связана с восстановлением продаж импортной продукции. Так, за июнь РФ нарастила закупки пива из-за границы на 18% год к году.

Ранее сообщалось о падении производства пива в ЕС.