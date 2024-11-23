Стало известно, насколько подорожали цветы за год

Цветы в России за последний год подорожали на 11%. Средняя цена букета выросла до 2567 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании АТОЛ.

Стоимость одной розы в магазине составляет 182 рубля (+11% год к году). Цветок каллы обойдется в среднем в 360 рублей (+8%). Пионы подорожали до 377 рублей за штуку (+8%), хризантемы — до 253 рубля (+7%).

Гвоздику можно купить за 65 рублей (+4%). Цены на подсолнухи, лилии и эустомы за год выросли на 2%, до 255, 268 и 550 рублей за цветок соответственно.

Средняя стоимость одного ириса в ноябре составила 122 рубля (+5%), гладиолуса — 227 рублей (+4%), а гортензии — 451 рубль (+3%).

Летом Россия повысила ввозные пошлины на цветы. Тариф на импортированные срезанные цветы и бутоны для букетов и декоративных целей вырос до 20% от таможенной стоимости.

Ранее в Минсельхозе допустили новое повышение пошлин на импорт цветов.