Стало известно, почему Россия может сократить добычу нефти

ОПЕК: поставки нефти из РФ в Китай в декабре сократились на 9%

Поставки нефти из России в Китай сократились на 9% в декабре, свидетельствуют данные февральского отчета ОПЕК.

В документе отмечается, что доля российской нефти в общем объеме китайского нефтяного импорта сократилась в декабре до 18% против 22% в ноябре 2024 года.

«Приток нефти из России снизился на 9% по сравнению с предшествовавшим месяцем», — говорится в отчете.

Второе место на китайском рынке нефтяного импорта занимает Саудовская Аравия с 14% от общего объема, такой же объем нефти в Китай поставляет Малайзия.

Агентство Reuters писало, что России возможно придется сократить добычу нефти из-за того, что последние санкции США, введенные администрацией президента Джо Байдена, усложнили экспорт.

До этого ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщало, что последние санкции США против российской энергетики лишь немного сократят прогноз по добыче нефти в России.

Ранее Зеленский призвал союзников Киева ужесточать санкции и снизить возможности нефтяной отрасли РФ.