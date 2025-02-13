Финансист объяснил, как сохранить деньги в кризис

Чтобы спасти средства в период экономической нестабильности лучше выбирать разные низкорисковые инструменты. Об этом доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер рассказал агентству «Прайм».

Выбор во что вложиться должен зависеть от конкретных целей инвестора. В первую очередь нужно понять, насколько долгий период человек готов держать свои средства не в рублях.

«Золото целесообразно при сроках инвестирования хотя бы от двух лет, поскольку на более коротких периодах результат может быть отрицательным», — сказал он.

С другой стороны, не стоит рисковать, вкладываясь в валюту, уверен специалист. Точно предсказывать курс валют не получается даже у высококлассных специалистов, поэтому быть уверенным, что содержание средств в определенной валюте принесет инвестору доход, не стоит.

Недавно руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина назвала покупку китайских автомобилей хорошей инвестицией.

Ранее сообщалось, что инвестиции в ИИ за 2024 году побили исторический рекорд.