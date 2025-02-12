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Финский производитель лаков и красок Tikkurila ушел из России

Yle: финская компания Tikkurila Oyj окончательно ушла из России
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ArtCookStudio/Shutterstock/FOTODOM

Финская компания Tikkurila Oyj, которая занимается производством лаков и красок, уходит с российского рынка. Об этом сообщает портал Yle.

Прекращение деятельности в России подтвердил менеджер по коммуникациям компании Эндрю Вуд. По его словам, компания не будет предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу.

До этого сообщалось, что московская компания «Смартбизнесгрупп» стала единственным владельцем петербургского ООО «Тиккурила». Так, 100% долей в данной фирме принадлежали финской компании Tikkurila Oyj. ООО «Тиккурила» управляла всем бизнесом зарубежной компании на территории РФ, в том числе деятельностью двух лакокрасочных заводов в Санкт-Петербурге.

О том, что Tikkurila Oyj собирается покинуть российский рынок, представители финской компании объявили в 2022 году. Но с тех пор никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало. Более того, в сентябре 2024 года фирма сообщила о планах продавать свою продукцию в РФ под новым брендом Tikkivala.

Ранее нидерландская банковская группа ING Groep N.V. решила продать бизнес в РФ.

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